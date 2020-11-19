Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе
- © РИА Новости / Павел Волков
В беседе с «Невскими новостями» он отметил, что в ночь на 19 ноября погода была аномальной, поскольку «перекрыли экстремум».
Как пояснил эксперт, до этого момента максимальная температура была зафиксирована в 1978 году (+9 °С).
«В этом году — правда ночью, но всё равно — температура воздуха поднялась практически до +10,9 °С. Среднюю точную температуру за сутки будем знать вечером», — сказал он.
По словам Колесова, в пятницу, 20 ноября, в Петербурге похолодает.
«В выходные будет более прохладная погода. В воскресенье проходит очередной атмосферный фон. Опять будет снег, но так как процесс идёт с запада, снова потеплеет», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о погоде на неделю, в выходные ожидается потепление.