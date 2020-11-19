Синоптики Свердловской области прогнозируют потепление

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В Свердловской области рассказали о погоде на неделю, в выходные ожидается потепление.
Синоптики Свердловской области прогнозируют потепление
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы уральского управления Росгидрометцентра.

В четверг, 19 ноября, температура воздуха днём составит -1...-6 °С, в пятницу, 20 ноября, — + 2...+3 °С. В ночь на пятницу ожидаются несильные заморозки до -4...-9 °С.

В субботу, 21 ноября, — 0...-5 °С. Осадков не ожидается, ветер западный с порывами до 15 м/с, периодически с порывами до 22 м/с.

В Екатеринбурге в эти дни обещают отрицательные температуры, близкие к 0 °С, — -1...-5 °С.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor прокомментировал погоду в Петербурге.

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