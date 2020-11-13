Главный синоптик Петербурга прокомментировал погоду в городе

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал погоду в городе.
Главный синоптик Петербурга прокомментировал погоду в городе
  • © РИА Новости / Павел Волков

«Серьёзного снега сейчас не будет, потому что стоит антициклон. Но снег может быть в любой день. Хоть завтра, хоть в воскресенье. Это всё какие-то отдельные снежинки. Дней на 10 сейчас стоит антициклон, поэтому серьёзные атмосферные фронты через нас не должны проходить», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил Колесов, вероятность кратковременных осадков в виде снега есть, но устойчивой зима пока не ожидается.

По словам синоптика, в ночные часы, начиная с выходных, будет слабоотрицательная температура, а днём ожидается максимум +1...+3 °С.

«Следующая неделя такая же примерно. В общем «предзимье» продолжается», — заключил он.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru рассказала о причинах «ноябрьского грома».

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