Водителей в Москве предупредили о снеге и гололедице

На дорогах Москвы отмечается большое количество снега, а также гололедица. Как сообщает столичный Дептранс, в городе ожидаются пробки до семи баллов.

«На дорогах гололедица, много снега, а местами идут строительные работы. В вечерний час пик ждём до семи баллов», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что основные затруднения прогнозируются на Рязанском проспекте, Щёлковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, на проспекте Мира, Садовом и ТТК, а также на МКАД.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.