Водителей в Москве предупредили о снеге и гололедице
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- РИА Новости
«На дорогах гололедица, много снега, а местами идут строительные работы. В вечерний час пик ждём до семи баллов», — говорится в сообщении в Telegram.
Уточняется, что основные затруднения прогнозируются на Рязанском проспекте, Щёлковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, на проспекте Мира, Садовом и ТТК, а также на МКАД.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.