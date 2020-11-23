Синоптик прокомментировал погоду в Московском регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

Как отметил Евгений Тишковец в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда», в понедельник, 23 ноября, днём температура воздуха будет в диапазоне от 0 до -2 °С. Будут сильные снегопады, видимость на дорогах может серьёзно ухудшиться.

Днём осадки ослабеют, немного потеплеет. За ближайшие сутки толщина снежного покрова в Москве может вырасти вдвое — с 4 до 8 см, а по области — до 10—15 см, что соответствует климатической норме начала зимы.

«Я напомню, что формирование устойчивого снежного покрова в Москве должно происходить 28 ноября, так что мы опередили норму на неделю. Переход от осени к зиме уже состоялся», — рассказал специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России.