Синоптик рассказал о погоде в Европейской России не следующей неделе

Температура воздуха в европейской части России будет около или выше нормы благодаря арктическим воздушным массам.

«На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге — около нормы», — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В умеренных широтах прогнозируется превышение нормы примерно на 2 — 3°C.

В азиатской части страны норма будет превышена на 12 — 15°C.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что снежный покров в Московской области к утру субботы, 21 ноября, может достичь высоты 8 см.