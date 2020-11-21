Синоптик рассказал о погоде в Европейской России не следующей неделе
- АГН «Москва»
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«На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге — около нормы», — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В умеренных широтах прогнозируется превышение нормы примерно на 2 — 3°C.
В азиатской части страны норма будет превышена на 12 — 15°C.
Ранее Роман Вильфанд заявил, что снежный покров в Московской области к утру субботы, 21 ноября, может достичь высоты 8 см.