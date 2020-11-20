Вильфанд дал прогноз снежного покрова в Московском регионе

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снежный покров в Московской области к утру субботы, 21 ноября, может достичь высоты 8 см.
Вильфанд дал прогноз снежного покрова в Московском регионе
  • РИА Новости

«Вполне возможно, что уже завтра к утру высота снега в Московской области будет сантиметров до восьми. Это очень приятно. Как долго продержится этот снег, будет ясно позже. Идёт зона осадков. Снег может быть и на западе, и на юге, то есть снег будет в Московской области», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Также Вильфанд заявил, что в Москве в воскресенье, 22 ноября, будет первая в сезоне метель.

Ранее он прокомментировал ледяной дождь в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить