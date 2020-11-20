Вильфанд дал прогноз снежного покрова в Московском регионе
- РИА Новости
«Вполне возможно, что уже завтра к утру высота снега в Московской области будет сантиметров до восьми. Это очень приятно. Как долго продержится этот снег, будет ясно позже. Идёт зона осадков. Снег может быть и на западе, и на юге, то есть снег будет в Московской области», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
Также Вильфанд заявил, что в Москве в воскресенье, 22 ноября, будет первая в сезоне метель.
Ранее он прокомментировал ледяной дождь в Москве.