Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал ледяной дождь в Москве.

«В ночь на четверг сильно изменилась циркуляция воздуха над европейской частью России. В Москву и сопредельные области начал поступать тёплый насыщенный влагой воздух из Атлантики», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, эти воздушные массы перемещались быстрее в верхних слоях атмосферы и снежинки таяли в тёплом воздухе в этом слое на уровне 1000—1500 м, после чего подмерзали и покрывались ледяной оболочкой в более низких слоях.

«За последнее десятилетие повторяемость и интенсивность ледяных дождей увеличилась. Это согласуется с изменчивостью погоды, которая обусловлена потеплением климата», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в ближайшие несколько дней ледяных дождей не ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о погоде на неделю, в выходные ожидается потепление.