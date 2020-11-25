Пашинян отметил неизменность позиции Армении по статусу Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности позиции Еревана по вопросу о статусе Нагорного Карабаха.
Пашинян отметил неизменность позиции Армении по статусу Карабаха
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Вы знаете позицию Армении по статусу Нагорного Карабаха, и наша позиция, конечно же, не изменилась», — заявил Пашинян в интервью ТАСС.

Он отметил, что статус Нагорного Карабаха должен быть определён в ходе переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

По его словам, Армения согласна, что «переговорный процесс должен продолжиться и те вопросы, которые не разрешены в совместном заявлении, должны стать предметом (обсуждений. — RT) в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз призывает к возобновлению переговорного процесса, в том числе по статусу Нагорного Карабаха. Также ЕС призвал воздерживаться от любых действий и риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня.

Кроме того, Евросоюз призвал к полному и скорейшему выводу всех иностранных боевиков из региона.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что статус Нагорного Карабаха будет определён после того, как станет понятно, какие права предоставлены всем категориям жителей региона.

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