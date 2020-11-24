В российском МЧС рассказали о гумпомощи в Карабахе
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«В качестве гуманитарной помощи на 30 большегрузных машинах доставлено 300 тонн груза. Груз разделён на две части: одна часть направлена в город Шуши, другая — в Степанакерт», — приводит ТАСС заявление.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется.
17 ноября замглавы Минобороны России Александр Фомин и президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер обсудили гуманитарную обстановку в Карабахе.