В российском МЧС рассказали о гумпомощи в Карабахе

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Доставленную в Нагорный Карабах российскую военную помощь направят в Шуши и Степанакерт. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
В российском МЧС рассказали о гумпомощи в Карабахе
  • © МЧС России

«В качестве гуманитарной помощи на 30 большегрузных машинах доставлено 300 тонн груза. Груз разделён на две части: одна часть направлена в город Шуши, другая — в Степанакерт», — приводит ТАСС заявление.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется.

17 ноября замглавы Минобороны России Александр Фомин и президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер обсудили гуманитарную обстановку в Карабахе.

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