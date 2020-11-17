Замглавы Минобороны России и президент МККК обсудили Нагорный Карабах
- Reuters
«Были обсуждены вопросы гуманитарной обстановки в САР и в Нагорном Карабахе, противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, а также текущее состояние и перспективы сотрудничества Минобороны России с МККК», — сообщили в Минобороны России.
Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога по вопросам оказания гумпомощи мирному населению в кризисных регионах мира.
Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Международный комитет Красного Креста способен сыграть важную роль в преодолении гуманитарных последствий конфликта в Нагорном Карабахе.
Глава МККК подчёркивал, что приоритетами деятельности комитета в Карабахе является помощь перемещённому населению, извлечение тел погибших, а также посещение пленных с целью подготовки к возможным переговорам и осуществлению обмена.