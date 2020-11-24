Алиев призвал не беспокоиться за христианские храмы в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал не беспокоиться по поводу христианских храмов в Карабахе после перехода территории под контроль азербайджанской армии.
Алиев призвал не беспокоиться за христианские храмы в Карабахе
  • РИА Новости

«Сегодня, когда окончена война, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, мол, какая судьба ждёт христианские храмы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана? Заявляют об этом и в беседах со мной, и выражают беспокойство в своих официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства. Которые закрывают глаза на оскорбление святых ислама, поощряют тех, кто их оскорбляет. У них нет права говорить об этом — это раз. А во-вторых, все храмы на нашей территории — наше историческое достояние», — приводит РИА Новости его слова.

Также Алиев заявил, что планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста усилит присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза.

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