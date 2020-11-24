Алиев рассказал, что планировал военную операцию в Агдаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом он заявил в Агдаме, который перешёл под контроль Азербайджана по трёхстороннему заявлению по Карабаху.

«Раскрывать все секреты войны пока рано. Придёт время — многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причём большие», — приводит РИА Новости слова Алиева.

20 ноября подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район согласно трёхстороннему заявлению по Карабаху.

Ранее главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили по телефону отношения двух стран и обменялись мнениями о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.