На Украине заявили о необходимости модернизации оружия в Донбассе

Вице-премьер Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил о необходимости модернизации Киевом оружия, которое используется в Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сейчас есть конкретное представление, в чём нуждаются наши войска, что на сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины и куда двигаться производителям в дальнейшем в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением», — написал он.

Уруский отметил, что имеющийся парк вооружения и военной техники нуждается в обновлении как путём модернизации, так и путём наполнения новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны.

«Для этого необходимо принимать решительные и целенаправленные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала», — отметил он.

Ранее на Украине заявили о планах продлить закон об особом статусе Донбасса.





