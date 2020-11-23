На Украине заявили о необходимости модернизации оружия в Донбассе

Короткая ссылка
Вице-премьер Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил о необходимости модернизации Киевом оружия, которое используется в Донбассе.
На Украине заявили о необходимости модернизации оружия в Донбассе
  • © Gleb Garanich
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

«Сейчас есть конкретное представление, в чём нуждаются наши войска, что на сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины и куда двигаться производителям в дальнейшем в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением», — написал он.

Уруский отметил, что имеющийся парк вооружения и военной техники нуждается в обновлении как путём модернизации, так и путём наполнения новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны.

«Для этого необходимо принимать решительные и целенаправленные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала», — отметил он.

Ранее на Украине заявили о планах продлить закон об особом статусе Донбасса.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить