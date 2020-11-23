На Украине заявили о необходимости модернизации оружия в Донбассе
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- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сейчас есть конкретное представление, в чём нуждаются наши войска, что на сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины и куда двигаться производителям в дальнейшем в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением», — написал он.
Уруский отметил, что имеющийся парк вооружения и военной техники нуждается в обновлении как путём модернизации, так и путём наполнения новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны.
«Для этого необходимо принимать решительные и целенаправленные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала», — отметил он.
Ранее на Украине заявили о планах продлить закон об особом статусе Донбасса.