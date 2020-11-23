В Белоруссии число случаев COVID-19 выросло за сутки на 1483

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Врачи в Белоруссии выявили за прошедшие сутки 1483 случая заболевания коронавирусом.
В Белоруссии число случаев COVID-19 выросло за сутки на 1483
  • Reuters

«В Беларуси на 23 ноября выздоровели и выписаны 104 698 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Зарегистрированы 125 482 человека с положительным тестом на COVID-19», — приводит ТАСС сообщение Минздрава Белоруссии.

С начала пандемии в стране умерли 1104 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, из них восемь — за последние сутки.

Всего в стране провели 3 091 238 тестов на коронавирус, за сутки — 17 172.

Накануне сообщалось, что в Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 123 999.

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