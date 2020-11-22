В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 123 999
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 21 ноября в Белоруссии выздоровели и выписаны 103 848 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 3 074 066 тестов.
Общее число летальных случаев среди пациентов с подтверждённым коронавирусом — 1096.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.