В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 123 999

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 123 999.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 21 ноября в Белоруссии выздоровели и выписаны 103 848 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 3 074 066 тестов.

Общее число летальных случаев среди пациентов с подтверждённым коронавирусом — 1096.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.