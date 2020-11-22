В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 123 999

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В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 123 999.
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 123 999
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 21 ноября в Белоруссии выздоровели и выписаны 103 848 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 3 074 066 тестов.

Общее число летальных случаев среди пациентов с подтверждённым коронавирусом — 1096.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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