Захватившего летом автобус на Украине отправили в психбольницу
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Уточняется, что также на 60 суток продлён его срок пребывания под стражей.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении стационарной психиатрической экспертизы. Кривош будет доставлен во Львовскую областную психбольницу.
Как указывает издание, ранее по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы врачи обнаружили у мужчины расстройство психики, но для уточнения этого диагноза необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.
21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с захватчиком семь — десять минут.