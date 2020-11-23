Захватившего летом автобус на Украине отправили в психбольницу

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Луцкий горрайонный суд Волынской области Украины отправил на два месяца в психиатрическую больницу Максима Кривоша, который в июле захватил автобус с пассажирами.
Захватившего летом автобус на Украине отправили в психбольницу
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Уточняется, что также на 60 суток продлён его срок пребывания под стражей.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении стационарной психиатрической экспертизы. Кривош будет доставлен во Львовскую областную психбольницу. 

Как указывает издание, ранее по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы врачи обнаружили у мужчины расстройство психики, но для уточнения этого диагноза необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с захватчиком семь — десять минут.

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