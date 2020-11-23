Лукашенко заявил о «пробеле» в патриотическом воспитании в Белоруссии
- РИА Новости
«Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков», — заявил Лукашенко.
По его словам, «прежде всего у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооружённых силах, которые не пробовали этого хлеба».
«Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать», — добавил он.
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