Лукашенко заявил о «пробеле» в патриотическом воспитании в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с министром обороны страны Виктором Хрениным. Об этом информирует БЕЛТА.

«Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков», — заявил Лукашенко.

По его словам, «прежде всего у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооружённых силах, которые не пробовали этого хлеба».

«Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать», — добавил он.

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