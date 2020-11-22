На Украине выявили 12 079 новых случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано 1134 человека», — заявил Степанов.
Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране умерли 138 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 10 951 летальный случай коронавируса, 286 917 человек вылечились.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сдал ещё один положительный тест на коронавирус.