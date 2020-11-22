На Украине выявили 12 079 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 12 079 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 624 744 случая заболевания коронавирусом.

Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано 1134 человека», — заявил Степанов.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране умерли 138 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 10 951 летальный случай коронавируса, 286 917 человек вылечились.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сдал ещё один положительный тест на коронавирус.