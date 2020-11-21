На Украине выявили 14 580 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 14 580 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 612 665 случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 215 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 10 813 летальных случаев коронавируса, 282 313 человек вылечились.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сдал ещё один положительный тест на коронавирус.