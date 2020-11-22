ЦИК Грузии огласила результаты второго тура парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии огласила результаты второго тура парламентских выборов после подсчёта 100% данных с участков.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во всех 17 одномандатных округах по итогам второго тура парламентских выборов побеждает правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» победила в первом туре парламентских выборов, набрав 48,15% голосов.

Позднее стало известно, что в 17 из 30 одномандатных округов Грузии состоится второй тур парламентских выборов.