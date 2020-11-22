ЦИК Грузии огласила результаты второго тура парламентских выборов

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Центральная избирательная комиссия Грузии огласила результаты второго тура парламентских выборов после подсчёта 100% данных с участков.
ЦИК Грузии огласила результаты второго тура парламентских выборов
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Владимир Умикашвили

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во всех 17 одномандатных округах по итогам второго тура парламентских выборов побеждает правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» победила в первом туре парламентских выборов, набрав 48,15% голосов.

Позднее стало известно, что в 17 из 30 одномандатных округов Грузии состоится второй тур парламентских выборов.

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