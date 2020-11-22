ЦИК Грузии огласила результаты второго тура парламентских выборов
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во всех 17 одномандатных округах по итогам второго тура парламентских выборов побеждает правящая партия «Грузинская мечта».
Ранее правящая партия «Грузинская мечта» победила в первом туре парламентских выборов, набрав 48,15% голосов.
Позднее стало известно, что в 17 из 30 одномандатных округов Грузии состоится второй тур парламентских выборов.