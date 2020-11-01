В 17 одномандатных округах Грузии будет второй тур выборов в парламент

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В 17 из 30 одномандатных округов Грузии состоится второй тур парламентских выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК республики после обработки более 99% бюллетеней.
В 17 одномандатных округах Грузии будет второй тур выборов в парламент
  • Reuters

В указанных одномандатных округах ни один из претендентов не преодолел 50%-ный порог. В то же время в остальных 13 округах победила правящая партия.

Правящая партия «Грузинская мечта» предварительно набирает 48,16% голосов и получает парламентское большинство.

Кроме того, в парламент проходят ещё шесть партий и два блока.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в стране выборы европейскими.

Лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, в свою очередь, заявила, что не собирается признавать легитимность выборов даже в том случае, если её партия преодолеет 1%-ный барьер и пройдёт в парламент.

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