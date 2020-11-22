ЦИК Грузии рассказала об обработке голосов по итогам второго тура парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии рассказала о результатах второго тура парламентских выборов в стране по итогам обработки более 50% голосов избирателей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» побеждают во всех 17 одномандатных округах страны после подсчёта более половины голосов.

Уточняется, что каждый кандидат этой политсилы набрал более 87% голосов. Подсчёт данных с участков продолжается.

Как отмечает агентство, парламентские выборы в Грузии прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» победила в первом туре парламентских выборов, набрав 48,15% голосов.