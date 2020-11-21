Зеленский призвал не забывать об уроках прошлых революций на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с участниками революционных событий 1991, 2004 и 2013—2014 годов и представителями элиты призвал не забывать об уроках прошлых революций на Украине.

«Нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трёх революций и как не повторять ошибок?» — цитирует его пресс-служба.

Зеленский отметил, что украинцы «достаточно легко и сплочённо» объединяются против чего-либо или кого-либо, однако затем «подсознательно наступает расслабленность».

«Мы забываем, что это только промежуточная победа, ещё не означает действительно наступления изменений», — добавил он.

По словам Зеленского, это приводит к новым революциям.

«Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена, не случилась бы революция в 2013-м», — сказал украинский лидер.

В связи с этим он призвал сплотить украинское общество не «против», а «за».

В сентябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что украинского сценария «цветной революции» удалось избежать.

Зеленский, в свою очередь, заявлял, что он не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторились события, произошедшие на Украине в 2014 году.