Зеленский призвал не забывать об уроках прошлых революций на Украине
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«Нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трёх революций и как не повторять ошибок?» — цитирует его пресс-служба.
Зеленский отметил, что украинцы «достаточно легко и сплочённо» объединяются против чего-либо или кого-либо, однако затем «подсознательно наступает расслабленность».
«Мы забываем, что это только промежуточная победа, ещё не означает действительно наступления изменений», — добавил он.
По словам Зеленского, это приводит к новым революциям.
«Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена, не случилась бы революция в 2013-м», — сказал украинский лидер.
В связи с этим он призвал сплотить украинское общество не «против», а «за».
В сентябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что украинского сценария «цветной революции» удалось избежать.
Зеленский, в свою очередь, заявлял, что он не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторились события, произошедшие на Украине в 2014 году.