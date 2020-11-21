Россия передала Армении мобильный лабораторный комплекс

Короткая ссылка
В ходе визита делегации России в Армению глава Роспотребнадзора Анна Попова передала армянской стороне мобильный комплекс из бактериологической и индикационной лабораторий.
Россия передала Армении мобильный лабораторный комплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Попова отметила, что совместная работа в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 как никогда актуальна.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время в Армении «активно применяются три мобильные лаборатории и три мобильные клиники, переданные Роспотребнадзором в рамках программ по внедрению Международных медико-санитарных правил ВОЗ и борьбе с ВИЧ/СПИД».

«Комплекс обладает мобильностью, автономностью функционирования и высоким уровнем биологической безопасности, комфортными условиями для работы персонала. Мощность индикационной мобильной лаборатории составляет до 1600 проб в сутки. Бактериологическая мобильная лаборатория позволяет проводить исследования 300 проб на наличие возбудителей инфекционных болезней III—IV групп патогенности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава России Михаил Мурашко в Ереване передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V»

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить