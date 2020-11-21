Россия передала Армении мобильный лабораторный комплекс

В ходе визита делегации России в Армению глава Роспотребнадзора Анна Попова передала армянской стороне мобильный комплекс из бактериологической и индикационной лабораторий.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Попова отметила, что совместная работа в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 как никогда актуальна.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время в Армении «активно применяются три мобильные лаборатории и три мобильные клиники, переданные Роспотребнадзором в рамках программ по внедрению Международных медико-санитарных правил ВОЗ и борьбе с ВИЧ/СПИД».

«Комплекс обладает мобильностью, автономностью функционирования и высоким уровнем биологической безопасности, комфортными условиями для работы персонала. Мощность индикационной мобильной лаборатории составляет до 1600 проб в сутки. Бактериологическая мобильная лаборатория позволяет проводить исследования 300 проб на наличие возбудителей инфекционных болезней III—IV групп патогенности», — говорится в сообщении.

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