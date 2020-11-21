Лавров призвал ЮНЕСКО содействовать сохранению памятников в Карабахе

Российская сторона рассчитывает на активную роль ЮНЕСКО в сохранении памятников в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время визита российской делегации в Ереван.

«Рассчитываем, что ЮНЕСКО здесь (в Нагорном Карабахе. — RT) будет проявлять больше активности, чем это происходило в ответ на многочисленные обращения касательно обеспечивания сохранности культурных памятников в Сирии, прежде всего в Алеппо и Пальмире, где, прямо скажем, наши друзья из ЮНЕСКО не очень активно себя зарекомендовали», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что «сохранение культурного, цивилизационного, религиозного наследия в Нагорном Карабахе явилось бы очень важным вкладом в обеспечивание межконфессионального, межэтнического примирения в этом древнем регионе мира».

Ранее Лавров по телефону обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле использование потенциала этой организации в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин также подчеркнул важность сохранности исторических памятников и религиозных святынь в Карабахе.