Лавров призвал ЮНЕСКО содействовать сохранению памятников в Карабахе

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Российская сторона рассчитывает на активную роль ЮНЕСКО в сохранении памятников в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время визита российской делегации в Ереван.
Лавров призвал ЮНЕСКО содействовать сохранению памятников в Карабахе
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Рассчитываем, что ЮНЕСКО здесь (в Нагорном Карабахе. — RT) будет проявлять больше активности, чем это происходило в ответ на многочисленные обращения касательно обеспечивания сохранности культурных памятников в Сирии, прежде всего в Алеппо и Пальмире, где, прямо скажем, наши друзья из ЮНЕСКО не очень активно себя зарекомендовали», — цитирует его РИА Новости

Он подчеркнул, что «сохранение культурного, цивилизационного, религиозного наследия в Нагорном Карабахе явилось бы очень важным вкладом в обеспечивание межконфессионального, межэтнического примирения в этом древнем регионе мира».

Ранее Лавров по телефону обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле использование потенциала этой организации в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин также подчеркнул важность сохранности исторических памятников и религиозных святынь в Карабахе.

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