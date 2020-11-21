Лавров призвал ЮНЕСКО содействовать сохранению памятников в Карабахе
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«Рассчитываем, что ЮНЕСКО здесь (в Нагорном Карабахе. — RT) будет проявлять больше активности, чем это происходило в ответ на многочисленные обращения касательно обеспечивания сохранности культурных памятников в Сирии, прежде всего в Алеппо и Пальмире, где, прямо скажем, наши друзья из ЮНЕСКО не очень активно себя зарекомендовали», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что «сохранение культурного, цивилизационного, религиозного наследия в Нагорном Карабахе явилось бы очень важным вкладом в обеспечивание межконфессионального, межэтнического примирения в этом древнем регионе мира».
Ранее Лавров по телефону обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле использование потенциала этой организации в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин также подчеркнул важность сохранности исторических памятников и религиозных святынь в Карабахе.