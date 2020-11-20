Путин подчеркнул важность защиты религиозных святынь в Карабахе

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранности исторических памятников и религиозных святынь в Нагорном Карабахе.
Путин подчеркнул важность защиты религиозных святынь в Карабахе
  • Reuters

«Особо хотел сказать бы о защите исторических памятников и религиозных святынь. Причём как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное нравственное, человеческое измерение», — заявил президент России во время совещания, посвящённого миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Здесь востребовано подключение ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ для помощи детям и подросткам, «которые беззащитны перед ужасами военных конфликтов», добавил он.

Как уже подчеркнул президент России, для страны разрешение конфликтов, подобных ситуации в Нагорном Карабахе, важно как с точки зрения внутренней безопасности, так и с точек зрения внешней политики и экономики.

Он также отметил, что работа российских миротворцев в регионе ведётся чётко и слаженно.

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