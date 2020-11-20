Лавров обсудил с гендиректором ЮНЕСКО урегулирование в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле использование потенциала этой организации в деле охраны памятников культуры и религиозных объектов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

«Отдельное внимание было уделено возможностям использования потенциала ЮНЕСКО для оказания содействия в урегулировании гуманитарной ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, в частности в области защиты и охраны памятников культуры и религиозных объектов, пострадавших от боевых действий и актов вандализма, а также (в области. — RT) восстановления образовательной системы в регионе», — говорится в сообщении МИД России.

Стороны также подтвердили важность скорейшего начала выполнения меморандума между ЮНЕСКО и Эрмитажем о взаимодействии в охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в сирийских Алеппо и Пальмире.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранности исторических памятников и религиозных святынь в Нагорном Карабахе.