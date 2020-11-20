КС оппозиции Белоруссии опроверг создание новой структуры

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Координационный совет оппозиции Белоруссии продолжает работать, создание новых структур не планируется, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
КС оппозиции Белоруссии опроверг создание новой структуры
  • РИА Новости

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью Der Spiegel заявила, что вместо прежнего КС создан новый, имена членов которого держатся в тайне для их защиты.

В пресс-службе отметили, что журналисты неправильно поняли слова писательницы.

«Никаких изменений в работе координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создание новых структур», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко не исключил, что в будущем может быть создано альтернативное «правительство» республики за границей. 

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