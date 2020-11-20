КС оппозиции Белоруссии опроверг создание новой структуры
- РИА Новости
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью Der Spiegel заявила, что вместо прежнего КС создан новый, имена членов которого держатся в тайне для их защиты.
В пресс-службе отметили, что журналисты неправильно поняли слова писательницы.
«Никаких изменений в работе координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создание новых структур», — говорится в сообщении.
Ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко не исключил, что в будущем может быть создано альтернативное «правительство» республики за границей.