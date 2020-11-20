Алексиевич заявила о новом координационном совете оппозиции Белоруссии

Белорусская оппозиция организовала новый координационный совет, заявила лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич.

В интервью Der Spiegel она сообщила, что старого КС оппозиции больше нет — его члены «находятся или находились в тюрьме, были высланы из страны или бежали».

«Есть новый совет, имена его участников для их защиты держатся в тайне», — сказала Алексиевич.

По её словам, общение ведётся через социальные сети.

Ранее оппозиционер Павел Латушко не исключил, что в будущем может быть создано альтернативное «правительство» Белоруссии за границей.