Алексиевич заявила о новом координационном совете оппозиции Белоруссии

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Белорусская оппозиция организовала новый координационный совет, заявила лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич.
Алексиевич заявила о новом координационном совете оппозиции Белоруссии
  • РИА Новости

В интервью Der Spiegel она сообщила, что старого КС оппозиции больше нет — его члены «находятся или находились в тюрьме, были высланы из страны или бежали».

«Есть новый совет, имена его участников для их защиты держатся в тайне», — сказала Алексиевич.

По её словам, общение ведётся через социальные сети.

Ранее оппозиционер Павел Латушко не исключил, что в будущем может быть создано альтернативное «правительство» Белоруссии за границей. 

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