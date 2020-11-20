МИД России заявил о попытках помешать выполнению заявления по Карабаху

Россия видит определённые попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе и помешать выполнению заявления Москвы, Баку и Еревана по урегулированию конфликта в регионе.

Об этом заявил на совещании министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хотя все вынуждены признать, что оно (заявление. — RT) успешно реализуется, и попытки изменить характер миротворческой операции тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место», — сказал Лавров.

18 ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По его словам, Соединённые Штаты и некоторые другие страны НАТО раздражены тем, что в Нагорном Карабахе удалось остановить военные действия при посредничестве Москвы, потому что это противоречит их многолетней работе по вытеснению России из Закавказья.