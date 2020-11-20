МИД России заявил о попытках помешать выполнению заявления по Карабаху

Короткая ссылка
Россия видит определённые попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе и помешать выполнению заявления Москвы, Баку и Еревана по урегулированию конфликта в регионе.
МИД России заявил о попытках помешать выполнению заявления по Карабаху
  • РИА Новости

Об этом заявил на совещании министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хотя все вынуждены признать, что оно (заявление. — RT) успешно реализуется, и попытки изменить характер миротворческой операции тоже мы наблюдаем, пока подспудные, но они имеют место», — сказал Лавров.

18 ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договорённостей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

По его словам, Соединённые Штаты и некоторые другие страны НАТО раздражены тем, что в Нагорном Карабахе удалось остановить военные действия при посредничестве Москвы, потому что это противоречит их многолетней работе по вытеснению России из Закавказья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить