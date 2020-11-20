Алиев заявил о праве Азербайджана на военное вмешательство в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное решение конфликта в Нагорном Карабахе являлось «международным правом» страны.

«Мы долгие годы пытались урегулировать данный вопрос политическими путями. Но весь мир увидел, что именно из-за позиции Армении этот вопрос не находил своего решения, и военное решение конфликта было нашим правом. Это право признают международные нормы и принципы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, соответствующее право Азербайджану было дано резолюцией ООН.

Он добавил, что все страны имеют право защищать себя и в данном случае Азербайджан защитил себя.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.