Лукашенко провёл кадровые перестановки в МВД и дипломатическом корпусе

Белорусский президент Александр Лукашенко провёл кадровые перестановки в силовых структурах страны, а также в дипломатическом корпусе и Министерстве культуры.

Как сообщает БЕЛТА, президент повысил замминистра внутренних дел Юрия Назаренко, который также командует внутренними войсками, до первого заместителя — начальника милиции общественной безопасности.

Такое решение он объяснил тем, что теперь общественной безопасности будет уделяться первостепенная роль.

«Исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции», — сказал глава государства.

Лукашенко также назначил экс-министра обороны и госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова послом Белоруссии в Азербайджане. Интересы республики в Армении будет представлять экс-генпрокурор Александр Конюк.

Кроме того, новым министром культуры Белоруссии стал Анатолий Маркевич, говорится в сообщении.

В конце октября Лукашенко назначил новых помощников президента в Брестской, Гродненской областях и Минске. Он также заявил о планах расширить их полномочия.