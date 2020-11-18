Польша не получила документов об экстрадиции основателей NEXTA

Генпрокуратура Польши пока не получила документов из Белоруссии об экстрадиции основателей Telegram-канала NEXTA.

«До сих пор Генеральная прокуратура не получила такого рода документы в форме, позволяющей их рассмотреть в соответствии с действующим законодательством», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Генпрокуратуры Польши Эвы Бялик.

17 ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура Белоруссии направила Польше запрос о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.

В МИД Белоруссии прошла встреча с временным поверенным в делах Польши, во время которой польской стороне была передана нота с копией направленных Генпрокуратурой соответствующих запросов.