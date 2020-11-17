Генпрокуратура Белоруссии просит Польшу арестовать основателей NEXTA

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Генеральная прокуратура Белоруссии направила Польше запрос о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Генпрокуратура Белоруссии просит Польшу арестовать основателей NEXTA
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

Запрос направлен Минюсту Польши на основании Договора между двумя странами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года.

«По нашей информации, данные граждане находятся на территории Польши, в Варшаве. В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Накануне в МИД Белоруссии прошла встреча с временным поверенным в делах Польши, во время которой польской стороне была передана нота с копией направленных Генпрокуратурой соответствующих запросов.

Как отметили в МИД Белоруссии, Минск призывает Польшу выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки» с учётом «общественной опасности их преступной деятельности». 

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