Генпрокуратура Белоруссии просит Польшу арестовать основателей NEXTA

Генеральная прокуратура Белоруссии направила Польше запрос о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Запрос направлен Минюсту Польши на основании Договора между двумя странами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года.

«По нашей информации, данные граждане находятся на территории Польши, в Варшаве. В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Накануне в МИД Белоруссии прошла встреча с временным поверенным в делах Польши, во время которой польской стороне была передана нота с копией направленных Генпрокуратурой соответствующих запросов.

Как отметили в МИД Белоруссии, Минск призывает Польшу выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки» с учётом «общественной опасности их преступной деятельности».