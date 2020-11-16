Белоруссия призвала Польшу выдать основателей Telegram-канала NEXTA

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Власти Белоруссии призывают Польшу выдать основателей Telegram-канала NEXTA в кратчайшие сроки с учётом «особой общественной опасности их преступной деятельности». Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии.
Белоруссия призвала Польшу выдать основателей Telegram-канала NEXTA
  • © МИД республики Белоруссия

16 ноября в МИД Белоруссии состоялась встреча с временным поверенным в делах Польши, во время которой польской стороне была передана нота с копией направленных Генпрокуратурой в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило и Романа Протасевича.

Как отмечается, белорусская сторона выразила озабоченность их «продолжающейся преступной деятельностью» через «созданные ими экстремистские Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live».

«Польскую сторону призвали выдать С. Путило и Р. Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учётом особой общественной опасности их преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее СК Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении администраторов Telegram-канала NEXTA, они были объявлены в розыск.

В октябре суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими.

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