Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, и участок дороги до Степанакерта. По нему открыто движение гражданского автотранспорта, заявили в Минобороны России.

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РИА Новости

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и повреждённой техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяжённостью 28 км», — цитирует официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова ТАСС. Движение гражданского транспорта открыто на участке с 10:00 17 ноября. 12 ноября Минобороны России сообщило о начале разминирования Лачинского коридора для безопасного возвращения беженцев в Карабах.