Пашинян рассказал, когда откроется Лачинский коридор

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Лачинский коридор, который связывает Армению и Нагорный Карабах, откроется 16 ноября и будет безопасно функционировать.
Пашинян рассказал, когда откроется Лачинский коридор
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Дорога через Лачинский коридор сегодня откроется и будет безопасно функционировать. Граждане Карабаха уже довольно хорошими темпами возвращаются в Степанакерт», — приводит ТАСС его слова.

Заместитель командующего миротворческим контингентом Вооружённых сил России Алексей Полюхович заявлял, что российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе на 18 наблюдательных постах в южной и северной зонах ответственности.

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