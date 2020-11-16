Пашинян рассказал, когда откроется Лачинский коридор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Лачинский коридор, который связывает Армению и Нагорный Карабах, откроется 16 ноября и будет безопасно функционировать.

«Дорога через Лачинский коридор сегодня откроется и будет безопасно функционировать. Граждане Карабаха уже довольно хорошими темпами возвращаются в Степанакерт», — приводит ТАСС его слова.

Заместитель командующего миротворческим контингентом Вооружённых сил России Алексей Полюхович заявлял, что российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе на 18 наблюдательных постах в южной и северной зонах ответственности.