Пашинян рассказал, когда откроется Лачинский коридор
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«Дорога через Лачинский коридор сегодня откроется и будет безопасно функционировать. Граждане Карабаха уже довольно хорошими темпами возвращаются в Степанакерт», — приводит ТАСС его слова.
Заместитель командующего миротворческим контингентом Вооружённых сил России Алексей Полюхович заявлял, что российские миротворцы ведут разминирование Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах.
Ранее сообщалось, что российские миротворцы контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе на 18 наблюдательных постах в южной и северной зонах ответственности.