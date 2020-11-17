Белоруссия приостанавливает диалог с ЕС о правах человека

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека.

«Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог», — приводит «Беларусь Сегодня» слова Макея.

Также Макей заявил, что Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС.

Ранее Европейский союз сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.