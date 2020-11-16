Глава Эстонии запретила министрам критиковать избирательную систему США

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ни у одного политика её страны нет причин как-либо критиковать выборные процедуры в США.

«Мы работаем с теми руководителями Америки, которых народ США демократично выберет... Это вопрос граждан США, как они решат вопрос с выборными процедурами в США. Ни у одного эстонского политика нет причин и оснований что-либо говорить об этом, что мы и не будем делать», — приводит Интерфакс её слова.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал абсурдными критические высказывания министров его правительства Марта и Мартина Хельме относительно выборов в США.

Мартин Хельме назвал результаты выборов президента США сфальсифицированными. Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».

На это отреагировала президент Эстонии.