Глава Эстонии запретила министрам критиковать избирательную систему США
- Reuters
«Мы работаем с теми руководителями Америки, которых народ США демократично выберет... Это вопрос граждан США, как они решат вопрос с выборными процедурами в США. Ни у одного эстонского политика нет причин и оснований что-либо говорить об этом, что мы и не будем делать», — приводит Интерфакс её слова.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал абсурдными критические высказывания министров его правительства Марта и Мартина Хельме относительно выборов в США.
Мартин Хельме назвал результаты выборов президента США сфальсифицированными. Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».
На это отреагировала президент Эстонии.