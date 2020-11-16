Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты

Действующий президент Молдавии Игорь Додон после проигрыша во втором туре выборов главы государства призвал своих сторонников не выходить на протесты.

«Я прошу своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на улицы, я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Додон поздравил проевропейского кандидата Майю Санду с избранием на пост главы государства. Второй тур выборов президента республики прошёл в воскресенье, 15 ноября.

Российский лидер Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму.