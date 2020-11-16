Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты
- Reuters
«Я прошу своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на улицы, я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Додон поздравил проевропейского кандидата Майю Санду с избранием на пост главы государства. Второй тур выборов президента республики прошёл в воскресенье, 15 ноября.
Российский лидер Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму.