Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон после проигрыша во втором туре выборов главы государства призвал своих сторонников не выходить на протесты.
Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты
  • Reuters

«Я прошу своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на улицы, я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Додон поздравил проевропейского кандидата Майю Санду с избранием на пост главы государства. Второй тур выборов президента республики прошёл в воскресенье, 15 ноября. 

Российский лидер Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму.

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