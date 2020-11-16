Глава МИД Украины оценил возможность повторного закрытия границ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «Украина 24» заявил, что в случае введения полного локдауна в стране возможно повторное закрытие границ.

«Если будет введён полный локдаун, то, очевидно, будет рассматриваться такая мера, как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшие дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства», — цитирует РИА Новости Кулебу.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины не планирует вводить тотальный локдаун на всей территории страны.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также отметил, что страна не в состоянии экономически выдержать полный локдаун.