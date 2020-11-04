Премьер Украины оценил возможность введения локдауна в стране
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Он обратил внимание, что страны Европы «закрываются на повторный жёсткий локдаун».
«Мы сейчас не собираемся идти этим путём и вводить локдаун во всей стране. Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жёстким ограничениям», — цитирует «Украинская правда» Шмыгаля.
По данным на 4 ноября, на Украине выявили 9524 новых случая COVID-19 за сутки.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал ситуацию с коронавирусом в стране превращающейся в катастрофическую.