Премьер Украины оценил возможность введения локдауна в стране

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Правительство Украины не планирует вводить тотальный локдаун на всей территории страны. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании кабмина.
Премьер Украины оценил возможность введения локдауна в стране
  • © Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency
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Он обратил внимание, что страны Европы «закрываются на повторный жёсткий локдаун».

«Мы сейчас не собираемся идти этим путём и вводить локдаун во всей стране. Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жёстким ограничениям», — цитирует «Украинская правда» Шмыгаля.

По данным на 4 ноября, на Украине выявили 9524 новых случая COVID-19 за сутки. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал ситуацию с коронавирусом в стране превращающейся в катастрофическую.

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