Премьер Украины оценил возможность введения локдауна в стране

Правительство Украины не планирует вводить тотальный локдаун на всей территории страны. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании кабмина.

Он обратил внимание, что страны Европы «закрываются на повторный жёсткий локдаун».

«Мы сейчас не собираемся идти этим путём и вводить локдаун во всей стране. Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жёстким ограничениям», — цитирует «Украинская правда» Шмыгаля.

По данным на 4 ноября, на Украине выявили 9524 новых случая COVID-19 за сутки.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал ситуацию с коронавирусом в стране превращающейся в катастрофическую.