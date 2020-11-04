На Украине выявили 9524 новых случая коронавируса за сутки
- Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 199 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 7731 летальный случай коронавируса, 176 404 человека вылечились.
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.