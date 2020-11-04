На Украине выявили 9524 новых случая коронавируса за сутки

На Украине выявили 9524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 420 617 случаев заболевания коронавирусом.

Reuters

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 199 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 7731 летальный случай коронавируса, 176 404 человека вылечились. Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.