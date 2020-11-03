Минздрав Украины заявил о критической ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщают украинские «Вести».
По его словам, Украина подошла к точке невозврата и близка к катастрофе из-за роста числа случаев инфицирования COVID-19.
«Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Нам необходимо приготовиться к неизбежному — легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами», — сказал он.
Ранее Степанов рассказал, при каком условии в стране будет введён тотальный карантин по коронавирусу.