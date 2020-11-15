Армянский суд освободил экс-главу СНБ из-под стражи
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Об этом сообщает Sputnik Армения.
«На этот раз справедливость восторжествовала. Я заявляю всем моим сторонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений», — сказал Ванецян.
Он обвинил власти в попытках «отстранить его от политических процессов».
Как отметил мужчина, позднее Шенгавитский суд опубликует официальное решение по ходатайству обвинения.
14 ноября адвокат Ванецяна сообщила о его задержании по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти.
По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.
После этого в СНБ заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.