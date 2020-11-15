Армянский суд освободил экс-главу СНБ из-под стражи

Суд освободил из-под стражи экс-главу СНБ Артура Ванецяна, судья признал решение о его задержании неправомерным.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

«На этот раз справедливость восторжествовала. Я заявляю всем моим сторонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений», — сказал Ванецян.

Он обвинил власти в попытках «отстранить его от политических процессов».

Как отметил мужчина, позднее Шенгавитский суд опубликует официальное решение по ходатайству обвинения.

14 ноября адвокат Ванецяна сообщила о его задержании по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и узурпации власти.

По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.

После этого в СНБ заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.