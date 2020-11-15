Защита оспорит в суде задержание экс-главы СНБ Армении

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Защита бывшего главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна оспорит его задержание по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна и узурпации власти.
Защита оспорит в суде задержание экс-главы СНБ Армении
  • Reuters

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил адвокат задержанного Ерванд Варосян.

«Сегодня в 16:00 (15:00 мск. — RT) суд общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана рассмотрит вопрос о правомерности задержания Артура Ванецяна. До этого наши суды показали, что они не готовы нарушать закон и своей подписью и печатью участвовать в позорной капитуляции нашей страны. Мы надеемся, что никакая сила не может заставить наши суды действовать против закона и совести», — заявил адвокат.

Ранее адвокат экс-главы СНБ Армении сообщила о его задержании по подозрению в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти. По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.

После этого в СНБ заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.

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