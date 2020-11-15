Додон проголосовал во втором туре выборов

Действующий президент Молдавии Игорь Додон проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Кишиневе.

Как сообщает РИА Новости, участок, на котором голосует Додон, расположен в медико-территориальном учреждении в районе Буюкань на северо-западе Кишинева.

Ранее проголосовала его оппонент во втором туре, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.

В Молдавии в 07:00 (08:00 мск) началось голосование во втором туре выборов президента страны.

Во второй тур вышли Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и Додон с результатом 32,6%.