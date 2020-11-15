Санду проголосовала на президентских выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду проголосовала на выборах в стране.

Как пишет РИА Новости, Санду обратилась к чиновникам с призывом не участвовать в схемах фальсификации результатов выборов.

«Мы все заслужили честные выборы. Никто не имеет права заставлять вас в этом участвовать и заставлять рисковать карьерой», — сказала она.

В Молдавии в 07:00 (08:00 мск) началось голосование во втором туре выборов президента страны.

Во второй тур вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом 32,6%.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время митинга в свою поддержку призвал людей выйти на улицы и, если понадобится, защитить его победу после второго тура президентских выборов.