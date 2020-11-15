Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта.

«Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ (Контрольный пункт въезда-выезда. — RT) с другой стороны и кто разделяет нас во всех смыслах этого слова», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-аккаунте.

Ранее министерства иностранных дел ФРГ и Франции призвали Россию и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области.

К тому же в украинской делегации сообщили, что на заседании политической подгруппы трёхсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждался и был принят за основу новый план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.