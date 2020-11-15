Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта.
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
  • © CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины

«Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ (Контрольный пункт въезда-выезда. — RT) с другой стороны и кто разделяет нас во всех смыслах этого слова», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-аккаунте.

Ранее министерства иностранных дел ФРГ и Франции призвали Россию и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области.

К тому же в украинской делегации сообщили, что на заседании политической подгруппы трёхсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждался и был принят за основу новый план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить